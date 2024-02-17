'Hiç kimse vergi kaçıramayacak'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biner, "Yabancıların yaşadığı bir bina. Alanya'nın göbeğinde. Emlak ofisi adı altında elbise satış yeri, kuaför, kuru temizleme, terzi, botox dolgu, cilt bakımı, tırnak, vs. Vergi yok, kayıt yok, ruhsat yok, devlete gram fayda yok. Alanya'ya hiç yok. Paralar bir Türk ismin ibanına ödeniyor. Kredi kartı yok. Benim esnafım bu kayıtsızlar ile rekabet etmek zorunda. İşte bu yüzden Zafer Partisi. Hepsi kayıt altına alınacak. Kimse vergi kaçıramayacak" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi