Cuma Pazarı esnafı Şahin'i bağrına bastı

Alanya'nın her köşesinde sevgi gösterileriyle desteklenen Şahin, Cuma Pazarı'nda da yoğun bir esnaf topluluğu tarafından coşkuyla karşılandı.



Cuma Pazarı'nın sevilen esnafı Hüseyin Yılmaz'ın davetine katılarak Cuma Pazarı esnafıyla kahvaltı programında buluşan Şahin, tek tek esnafların sorun ve taleplerini dinledi.



"1 NİSAN SABAHI YEPYENİ BİR

ALANYA'DA UYANACAĞIZ"



Ardından esnaflara hitap eden Şahin, sık sık alkışlarla kesilen konuşması sırasında "Sizler ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan Alanya’mızda ekonomimizin bel kemiğisiniz. Ülkemize döviz kazandırıyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Sizlerin sorunlarını çözmek, taleplerini karşılamak yerel yönetimin boynunun borcudur. Yüce Allah'ın izni ile 1 Nisan sabahı yepyeni bir Alanya'da uyanacağız. Sorunlarımızı el ele kısa sürede aşıp, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

"ESNAFIMIZ, TÜM HALKIMIZ KAZANACAK"



Projelerinden de bahseden Şahin'in "Mazeret ancak söyleyeni mutlu eder. Mazeret üretmeden, çözüm odaklı çalışma prensibimizle Alanya’mızı inancımızdan ve kültürümüzden vazgeçmeden huzurlu bir dünya kenti yapacağız. Bu ünvan bize daha nitelikli turistler kazandıracak. Böylece Alanya’mız, esnafımız, tüm halkımız kazanacak" sözleri esnaf tarafından ayakta alkışlandı.



Şahin, Cuma Pazarı'ndaki esnaf buluşmasına ilişkin mesajında "Esnaf arkadaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için Sayın Hüseyin Yılmaz ve tüm esnaf dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Rabbim esnafımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi