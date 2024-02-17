SYDV’den öğrencilere 1 milyon 701 bin TL destek

Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SYDV) gerçekleştirilen toplantıda Vakıf Müdürü Fikret Namal tarafından Kaymakam Ürkmezer ve heyet üyelerine ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve heyet üyeleri tarafından 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde öğrencilere yapılacak olan eğitim materyali desteği karara bağlandı. Bu kapsamda Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda dosyası bulunan ihtiyaç sahibi bin 701 öğrenciye 1 milyon 701 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi. İhtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadıklarını söyleyen Kaymakam Ürkmezer, “SYDV Vakfımız aracılığı ile öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları ve her anlamda yanlarında olmaya devam ediyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminde de öğrencilerimiz için gerekli çalışmaları yaparak bin 701 öğrencimize 1 milyon 701 bin TL eğitim yardımında bulunuyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi