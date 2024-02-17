Eko okullarda atıksız yaşam anlatılıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk eğitimi Şehir Zekeriya Zencirli İlkokulunda gerçekleştirildi. Alanya kent ölçeğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından oluşturulan ve Alanya Belediyesi tarafından yürütülen “Eko Okul Programı” kapsamında; 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminde eko okullarda Çevre Eğitimlerine başlanıldı. Eğitimlerin ilki Şehit Zekeriya Zencirli İlkokulunda eğitim gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında “eko tim” olarak belirlenen 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 80 öğrenciye sürdürülebilir çevre eğitimi ana başlığı altında atıkların geri kazanımı, bitkisel atık yağların kaynağından ayrı toplanması, iklim değişikliği ile çevresel sorunlar, küresel ısınma, atık piller ve atıksız yaşam için öğrencilerin ne tür davranışlar sergilenmesi gerekliliği eğitimi verildi. İlkokul düzeyindeki öğrencilere verilen eğitimler hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir şekilde gerçekleştirildi.



ÖĞRENCİLERE ÇEVRE DOSTU HEDİYE



Eğitim alan öğrencilere Çevre Dostu Öğrenci Rozeti ve Yeşeren Tohum Kalemi hediye edildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa programla ilgili açıklama yaparak, “Eko okul programına bu yıl dahil olan okulumuza ziyaret ve eğitim gerçekleştirerek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Okulumuz son derece verimli ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirme planları yapmış. Eko okul koordinatör öğretmenlerini ve okul müdürünü çalışmalarından dolayı kutlarım. Biz Alanya Belediyesi olarak çevreyi önemsiyoruz ve sahip çıkıyoruz. Daha temiz ve yeşil bir çevre doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek eko okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)