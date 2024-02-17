'İhracatı arttırmamız gerekiyor'

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Eximbank iş birliği ile MATSO binasında gerçekleştirilen 'İhracatta Devlet Destekleri-2' konulu bilgilendirme semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen ve BAİB uzmanlarının konuşmacı olduğu seminere MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO başkan yardımcıları Anıl Bahar, Ali Özen, BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile oda üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ülkenin ve kentin ekonomik refahını artırabilmek için ihracatın arttırılması gerektiğini belirterek, "İşletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmeleri için; ülkemizin ve kentimizin ekonomik refahını artırabilmek için ihracatı arttırmalıyız. Bu nedenle, ihracatın işleyişini anlamalı ve bu alanda doğru adımlar atmalıyız" dedi.



Manavgat'ın ihracat açısından potansiyelinin yüksek olmasına rağmen ihracat yapan firma sayısının az olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, şunları söyledi: "Manavgat ihracat bakımından potansiyeli yüksek olduğu halde maalesef ihracat yapan firma sayımız oldukça az. 2022 yılında kentimizde ihracat yapan firma sayısı 55 iken 2023 yılında da bu sayının değişmediği görülmektedir. 2023 yılı Antalya ihracatı 2 milyar 199 milyon dolar iken 2023 yılında Manavgat ihracatı 18 milyon 278 bin dolardır. En fazla ihracatı yapılan ürün grubu ise 8 milyon 751 bin dolarla elektrik- elektronik, 2 milyon 147 bin dolarla maden ve metaller, 1 milyon 802 bin dolarla yaş meyve-sebze olmuştur." Türkiye ve Manavgat ihracatını etkileyen birçok faktör olduğunu kaydeden Başkan Güngör, bu faktörlerden birinin de devlet destekleri olduğunu söyledi. Toplantıyı Manavgat ihracatçısının ihracata yönelik devlet destekleri ve yaşanan yeni gelişmeleri öğrenmesi amacıyla düzenlediklerini ifade eden Başkan Güngör, "Katılımcılarımız seminerde verilen bilgilerle destekler hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve ihtiyaç duyduğu desteğe ulaşıp, bölge ihracatının artmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Başkan Güngör, BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer'e, BAİB uzmanlarına ve seminere katılan üyeler ve katılımcılara teşekkür etti. BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer de bölgenin var olan ihracat potansiyelini artırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, bunun için birçok eğitim ve seminer düzenlediklerini söyledi. Sezer, MATSO'da düzenledikleri seminerin bunlardan biri olduğunu kaydederek, seminerin başarılı geçmesini diledi. Ardından BAİB uzmanları tarafından ihracatta devlet destekleri anlatıldı. Seminer sonunda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA