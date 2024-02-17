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Maden felaketinde yeni gelişme: 6 tutuklama

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Erzincan'da Anagold firmasına ait altın madeni ocağında meydana gelen heyelan sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden felaketinde yeni gelişme: 6 tutuklama mask
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İliç ilçesinde Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.

TRT Haber'de toprak altındaki kamyonun bazı parçalarına ulaşıldığını ve 15-20 metre derinlikte kamyon lastiği tespit edildiğini bildirdi. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI


İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT HABER

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17 Şub 2024 - 01:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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