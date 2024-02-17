Maden felaketinde yeni gelişme: 6 tutuklama

İliç ilçesinde Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.
TRT Haber'de toprak altındaki kamyonun bazı parçalarına ulaşıldığını ve 15-20 metre derinlikte kamyon lastiği tespit edildiğini bildirdi. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.