OpenAI, Sora'yı tanıttı

Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle bu alanda içerik üreten YouTuber’ları da şoke etti. Microsoft’un büyük yatırımcısı olduğu OpenAI daha önce Chat GPT ile yakın bir etki yaratmıştı. Yapay zeka teknolojisi son birkaç yılda, komutla insan elinden çıkmış gibi fotoğraf, çizim, şiir üretebilecek bir noktaya ulaştı. Sora ise yazılı metni büyük bir gerçeklikle videoya dönüştüren bir teknoloji olarak tanıtıldı.

UZMANLARDAN FİKİRLER ALINACAK

Sora adıyla tanıtılan yeni yapay zekâ modeli, kullanıcının verdiği bir metne göre 60 saniyelik videolar hazırlayabiliyor. Bu videolar oldukça detaylı, kompleks kamera hareketlerine sahip ve karakterler de oldukça gerçekçi tavırlar sergiliyor.

OpenAI muhtemel zarar veya riskler için Sora asistanı konunun uzmanları tarafından değerlendirmeye alınacak. Ayrıca görsel sanatçıları, tasarımcılar, yapımcılar gibi farklı çevreler ile de iş birliği yapılarak profesyonellere nasıl imkânlar tanınacağı konusunda da fikir alınacak. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi