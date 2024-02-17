- Asayiş

Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı; metrelerce sürüklendi

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Şişli'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü F.S.E. hayatını kaybederken arkasında oturan T.E. ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı; metrelerce sürüklendi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada motosiklet, sürücüsü F.S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü F.S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan T.E. ağır yaralandı.  Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: DHA

# ankara, sağlık, Gelen, Motosiklet

17 Şub 2024 - 01:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Balkondan eve girmeye çalışırken yakalandı mask
Balkondan eve girmeye çalışırken yakalandı
Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti
'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı mask
'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı
Selfie çekmek isterken canından oldu mask
Selfie çekmek isterken canından oldu
Dehşet olay! Abisi uyurken boğazını ve cinsel organını kesti mask
Dehşet olay! Abisi uyurken boğazını ve cinsel organını kesti
Elinde pompalı tüfekle trafikte terör estirdi mask
Elinde pompalı tüfekle trafikte terör estirdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber