Kaymakanlık lojmanlarına silahlı saldırı!

Sokak üzerinde bulunan Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu konutun önündeki polis noktasına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis noktasında bulunan polislerin durumu erken fark etmesi üzerine, silahlı saldırganlara karşılık verdi. Polislerin , silahlı saldırganlara karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.
KAÇAN 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis özel harekat bölgede güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen Motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.