- Asayiş

Kaymakanlık lojmanlarına silahlı saldırı!

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Pendik Kaymakamlığı lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Polis noktasında bulunan polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kaymakanlık lojmanlarına silahlı saldırı! mask
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Sokak üzerinde bulunan Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu konutun önündeki polis noktasına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis noktasında bulunan polislerin durumu erken fark etmesi üzerine, silahlı saldırganlara karşılık verdi. Polislerin , silahlı saldırganlara karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis özel harekat bölgede güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen Motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# kişi, Polis

17 Şub 2024 - 01:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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