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Babasını kurşun yağmuruna tuttu

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Trabzon'un Tonya ilçesinde Cafer Latifoğlu (51), tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Latifoğlu (26) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Babasını kurşun yağmuruna tuttu mask
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Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan ile babası Cafer Latifoğlu, mezrada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancayla babası Cafer Latifoğlu’na ateş etti.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Latifoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis

17 Şub 2024 - 00:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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