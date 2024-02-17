Babasını kurşun yağmuruna tuttu

Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan ile babası Cafer Latifoğlu, mezrada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancayla babası Cafer Latifoğlu’na ateş etti.
SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU
Latifoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.