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Hastanede gaz sıkıntısı: Personeller tedaviye alındı

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Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksitten etkilenen 10 personel, tedaviye alındı.

Hastanede gaz sıkıntısı: Personeller tedaviye alındı mask
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Akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hastanenin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten karbonmonoksit sızıntısı yaşandı.

10 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 10 personel, hastanenin acil servisine başvurdu. Gazdan etkilenen 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sızıntı nedeniyle hastanenin kazan sistemi kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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17 Şub 2024 - 00:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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