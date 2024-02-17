17 Şub 2024 - 00:20- Magazin G:

Yardım isteyen usta ismin çağrısına Arka Sokaklar ekibi yanıtsız bırakmadı

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18 yıldır ekranda olan polisiye dizisi Arka Sokaklar, bu kez Yeşilçam’ın usta ismi Serpil Örümcer’e el uzattı.

Yardım isteyen usta ismin çağrısına Arka Sokaklar ekibi yanıtsız bırakmadı mask
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Yeşilçam’ın 'Bayan Bacak' lakaplı ünlü oyuncusu Serpil Örümcer, geçim sıkıntısı çektiğini ve yaşamını devam ettirebilmek için fotoğraflarını sattığını duyurmuştu. Serpil Örümcer’e yardım eli Arka Sokaklar ekibinden geldi. Oyuncunun çağrısına sessiz kalamayan Arka Sokaklar ekibi, Serpil Örümcer’i unutmayarak konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil etti. Serpil Örümcer dizide “Müjgan” karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Yeşilçam’ın trajik öykülerinden birinin kahramanı olan Serpil Örümcer, kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu, yıllar sonra sette olmanın heyecanını yaşamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Şub 2024 - 00:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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