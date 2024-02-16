Bülent Ersoy açtı ağzını yumdu gözünü

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından bir ay önce kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen Ersoy yeni bölüm fragmanında adının olmasına sinirlendi.
'BU ETİK OLMAYAN DAVRANIŞ...'
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Diva hatanın düzeltileceğini umduğunu belirterek şöyle konuştu: "Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.