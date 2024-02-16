16 Şub 2024 - 23:57- Magazin G:

Hasan Can Kaya o ismi görünce dayanamadı: "Oğlum sen neye dönüşmüşsün öyle"

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Hasan Can Kaya programa gelen Caner Toygar'ı görünce şok geçirdi. Kaya'nın yaptığı göndermelere herkes güldü.

Hasan Can Kaya o ismi görünce dayanamadı: "Oğlum sen neye dönüşmüşsün öyle" mask
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Hasan Can Kaya Konuşanlar 14 Şubat bölümüyle yine herkesi kırdı geçirdi. Programda konukların arasında Benimle Evlenir Misin? yarışmasıyla tanınan Caner Toygar'ı gören Hasan Can Kaya kendini tutamadı.

Tülin ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan, bir dönem kafasında bardak kıra Caner Toygar'ın son haline bir hayli şaşıran komedyen sözleriyle herkesi güldürdü. Hasan Can Kaya "Oğlum sen neye dönüşmüşsün öyle" diyerek şoke oldu.

Caner ise "Saçı kestik patladık ya" deyince Hasan Can Kaya "Kapa çeneni burası Gelinim Olur Musun değil. Sana bir gelin bulacağız" yanıtını verdi.

YENİ MESLEĞİNİ SÖYLEYİNCE...

Caner Toygar ise "Yeni evlendim abi bizi hanımdan boşattırma şimdi" dedi. Hasan Can Kaya uzun süre eski yarışmacıyla ve katıldığı programlarla dalga geçti.

Caner Toygar Esra Erol'un programında muhabir olduğunu söyleyince ise Hasan Can Kaya "Artık evlenmiyorsun evlendiriyorsun" dedi. Ancak Caner muhabir olduğunu söyleyince komedyen bu durumu da ti'ye aldı ve "İşte kariyer, Türk basınının geldiği noktaya bak a..." dedi.

Kaynak: MYNET

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16 Şub 2024 - 23:57 - Magazin

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