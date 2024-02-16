- Dünya

Biden'den Putin'e şok suçlama!

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Biden'den Putin'e şok suçlama! mask
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Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

'PUTİN ONU ZEHİRLEDİ'

Navalnıy'ın öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy’ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Şub 2024 - 23:53 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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