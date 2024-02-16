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İzmir merkezli FETÖ operasyonu

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya şüpheli işlemleri tespit edilen 20 kişi belirlendi. Harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: DHA

# İstanbul, kişi, İzmir

16 Şub 2024 - 23:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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