Arabasına aldığı yolcu yüzünden 10 ay hapis yattı

Ankara'da oto alım satım işiyle uğraşan Erkan Oti, Ocak 2023'te Ağrı'nın Patnos ilçesinden satın aldığı otomobili teslim aldıktan sonra, seyahat uygulaması üzerinden anlaştığı İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab'ı Van'da aracına aldı. Erzurum'un Aşkale ilçesindeki uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı. Bagajdaki Nasab'a ait turşu bidonu ve poşette çok sayıda uyuşturucu hap ve 628 gram reçine esrar ele geçirildi. Erkan Oti ile İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab gözaltına alındı. Nasab, uyuşturucuyu eşyalarının içine, aracına bindiği Erkan Oti'nin koyduğunu ileri sürdü. Oti ise uyuşturucunun yolcuya ait olduğunu iddia etti. Tutuklanan Oti ve Nasab hakkında, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sırasında Oti'nin suçsuz olduğu anlaşıldı.

10 AY SONRA BERAATİNE KARAR VERİLDİ

13 Şubat'ta görülen karar duruşmasında Oti'nin beraatına karar verilirken, idrarından alınan örneklerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Mahdıeh Naroueı Nasab, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA