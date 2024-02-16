16 Şub 2024 - 23:43- Gündem G:

Korkunç olay! 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

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Çanakkale'de, 2 kişinin kaldıkları bağ evinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! 2 kişi bağ evinde ölü bulundu mask
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Çanakkale Gelibolu ilçesinin Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer A. ve Adil Ç., yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Tamer A. ve Adil Ç.'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MYNET

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16 Şub 2024 - 23:43 - Gündem

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