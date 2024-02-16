Kontrolünü kaybeden sürücü ağaçlara çarpıp takla attı

O.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.