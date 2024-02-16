- Asayiş

Kontrolünü kaybeden sürücü ağaçlara çarpıp takla attı

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Elazığ'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kontrolünü kaybeden sürücü ağaçlara çarpıp takla attı mask
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O.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# Sürücü, sağlık, Polis, sevk, Otomobil

16 Şub 2024 - 23:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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