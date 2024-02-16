Kontrolünü kaybeden sürücü ağaçlara çarpıp takla attı

O.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA