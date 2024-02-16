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Akdeniz'de deprem

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Akdeniz’de saat 21.47’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Şub 2024 - 23:35 - Gündem

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