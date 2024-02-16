16 Şub 2024 - 23:29- Magazin G:

Arka Sokaklar'a Yeşilçam transferi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer 'Arka Sokaklar'a konuk oyuncu olarak katılacak.

Arka Sokaklar'a Yeşilçam transferi mask
Arka Sokaklar'a Yeşilçam transferi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci seçilerek adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

Yeşilçam'ın ve sahnelerin aranan ismi haline gelen 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

Faturalarını ödemek için eski fotoğraflarını satmaya başlayan Örümcer geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MÜJGAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

'Arka Sokaklar' ekibi son haliyle hayranlarını üzen Serpil Örümcer'i konuk oyuncu olarak diziye dahil etti. Örümcer, dizide 'Aylin komiser'in ev sahibi olan 'Müjgan' karakterine hayat verecek.

"KÖTÜ BİR VAZİYETTEYİM"

Kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu söyleyen Serpil Örümcer, "Resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemiyorum, kötü bir vaziyetteyim. Başkaları benim üstümden para kazanıyor. Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğal gazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle bir yola çıktım. Bu zor günlerimde 'Arka Sokaklar' dizisinden teklif geldi ve inanılmaz mutlu oldum" dedi.

Kaynak: MYNET

# arka sokaklar, dizi, yeşilçam, oyuncu, Son, Para, Gelen, şarkıcı, Karar

16 Şub 2024 - 23:29 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu mask
Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu
İç çamaşırı giymeden katıldığı galada öyle bir frikik verdi ki... mask
İç çamaşırı giymeden katıldığı galada öyle bir frikik verdi ki...
Şarkıcı Rober Hatemo'dan flaş açıklama: 'Antidepresan kullanıyorum' mask
Şarkıcı Rober Hatemo'dan flaş açıklama: 'Antidepresan kullanıyorum'
Okan Buruk 17 yıllık eşinden boşandı mask
Okan Buruk 17 yıllık eşinden boşandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Survivor yorumu: Kız erkek çıplak vaziyette... mask
Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Survivor yorumu: Kız erkek çıplak vaziyette...
Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp... mask
Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber