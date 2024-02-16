Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyu fiyatı şok etti

Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği günümüzde, bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi.
1 SİMİT VE 1 MEYVA SUYU 500 TL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen bir fişi görüntüsü şaşkına çevirdi. Bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.
"BUNUN ADI SOYGUN"
Fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazılmasına sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.