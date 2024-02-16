16 Şub 2024 - 23:13- Siyaset G:

Erkan Baş belediye başkan adayı oldu

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Gebze Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Erkan Baş belediye başkan adayı oldu mask
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Baş, "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

TİP, Baş'ın adaylığını "İşçilerin ilçesinde Türkiye’nin işçi partisi var! Gebze Belediye Başkan adayımız, Genel Başkanımız Erkan Baş!" sözleriyle duyurdu.

Kaynak: KARAR

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16 Şub 2024 - 23:13 - Siyaset

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