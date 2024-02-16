Erkan Baş belediye başkan adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Baş, "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
TİP, Baş'ın adaylığını "İşçilerin ilçesinde Türkiye’nin işçi partisi var! Gebze Belediye Başkan adayımız, Genel Başkanımız Erkan Baş!" sözleriyle duyurdu.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.