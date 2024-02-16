16 Şub 2024 - 23:02- Magazin G:

Fenomen Eylül Öztürk'ten flaş açıklama! Türkiye'ye dönmeyecekmiş...

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Amerika'da yaşayan fenomen Eylül Öztürk hakkında soruşturma başlatılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Öztürk'ten açıklama geldi.

Fenomen Eylül Öztürk'ten flaş açıklama! Türkiye'ye dönmeyecekmiş... mask
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve yaklaşık olarak 600'den fazla fenomen soruşturma kapsamına alındı. Bu isimlerden biri de kısa süre önce Amerika’ya taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu.

Tüm mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanan Eylül Öztürk, hakkındaki iddiaların ardından Dilan Polat'la nasıl tanıştığını, nasıl küstüğü, nasıl para kazandığı ve Amerika'daki evlerini nasıl aldığını tek tek açıkladığı videolar çekti.

Hakkındaki iddiaların ardından dava süreci için ülkeye dönüp dönmeyeceği merak edilen Eylül Öztürk son olarak bir bankanın hesabını kapattığını parasına erişemediğini söyleyerek isyan etti.

Ardından takipçileri ile soru cevap yapan Eylül Öztürk 'Artık Türkiye'ye dönmeyecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

'NE YATIRIM YAPARIM...'

Öztürk, 'Tatilden tatile gelip giderim ama o kadar. İşlerimiz devam eder ama daha fazlası için ne bir yatırım yaparım, ne iş büyütürüm. Tüm eforumu yurt dışına vermek istiyorum, en azından emeğimin karşılığını alırım' dedi.

Kaynak: MYNET

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16 Şub 2024 - 23:02 - Magazin

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