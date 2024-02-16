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Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya ne olacağı belli oldu

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah karakterinin akıbeti belli oldu...

Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya ne olacağı belli oldu mask
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmiş ve  hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Settar Tanrıöğen'in karakteri Apo'nun akıbetinin ne olacağını merak ediyordu.

İŞTE APO'UN AKIBETİ...

Abdullah hikaye gereği Covid-19'a yakalanıp evde karantinaya alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık

16 Şub 2024 - 22:40 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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