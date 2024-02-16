Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya ne olacağı belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Settar Tanrıöğen'in karakteri Apo'nun akıbetinin ne olacağını merak ediyordu.

İŞTE APO'UN AKIBETİ...

Abdullah hikaye gereği Covid-19'a yakalanıp evde karantinaya alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi