Balkondan eve girmeye çalışırken yakalandı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheli, eşinin evine balkondan girmeye çalıştı. Kadının cep telefonundan KADES uygulamasına basarak ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, elindeki lehim makinesi ile kapıyı açmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 3 adet bıçak, 1 adet falçata, 1 çift plastik eldiven ve kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukladı.

Kaynak: DHA