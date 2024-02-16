- Ekonomi

Dikkat! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren yeni karar açıklandı

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Bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Bankalar ATM'lerde nakit çekiminde düzenlemeye gitti. İşte ayrıntılar...

Dikkat! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren yeni karar açıklandı mask
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Bankalar tarafından uygulanan ücretsiz 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkarıldığı açıklandı. Bazı bankalar ise ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükselttği ibaresi eklendi.Yeni açıklanan bu kararla birlikte bankalarda ücretsiz olarak en az 10 bin lira nakit çekilecek. 

10 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Bankalardan müşterileriyle konuyla ilgii bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlandı. Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu. Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# yüzde, çekim, ücretsiz

16 Şub 2024 - 21:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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