Liseli gençlerin kavgası kanlı bitti

Acı olay Sincan ilçesindeki bir lisede meydana geldi. 13 Şubat'ta Tuna Parkı'nda meydana gelen olayda iki öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Lise öğrencisi olan H.Ü., sınıf arkadaşı E.N.D. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Bıçaklanan H.Ü., olay yerinden hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından E.N.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.N.D., tutuklanarak adli işlemlere başlandı. Olaya tanık olan Y.B. ise savcılıktaki ifade işlemi sonrasında serbest bırakıldı.
Söz konusu olay, öğrenciler arasındaki güvenlik endişelerini gündeme getirerek, ilçede geniş bir yankı uyandırdı. Eğitim kurumlarında benzer durumların önlenmesi ve öğrenci güvenliğinin artırılması amacıyla ilgili makamların aldığı önlemler ise kamuoyunda merak konusu oldu.
'İKİ KEZ BIÇAKLANDI'
Olayı gören parktaki temizlik görevlisi Hayati Can, “İki tane genç çardakta duruyordu. O anda birbirlerine sert davranmaya başladılar. Gençlerden biri, diğerine bıçakla saldırdı. Sağlık ekiplerini ve polisleri çağırdık. Bıçaklanan kişi önce bağırdı, ardından da yere devrildi. İki kez bıçak darbesi aldı. Karşı taraf üç kişiydi ama tek kişi saldırdı.” ifadelerini kullandı.
'OKULUN İHMALİ VAR'
Öldürülen gencin kuzeni Hamit Can Çelik okulun da bir ihmali olduğunu söyleyerek "olaydan bir gün önce saldırganın Hüseyin’in yanına tekrar geleceğini arkadaşları ve öğretmenleri dahil herkesin bilmesine rağmen velilerine haber verilmemiş." dedi. Olay planlı olduğunu söyleyen Çelik "Azmettirme durumu var. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.