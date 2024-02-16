Liseli gençlerin kavgası kanlı bitti

Acı olay Sincan ilçesindeki bir lisede meydana geldi. 13 Şubat'ta Tuna Parkı'nda meydana gelen olayda iki öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Lise öğrencisi olan H.Ü., sınıf arkadaşı E.N.D. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bıçaklanan H.Ü., olay yerinden hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından E.N.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.N.D., tutuklanarak adli işlemlere başlandı. Olaya tanık olan Y.B. ise savcılıktaki ifade işlemi sonrasında serbest bırakıldı.

Söz konusu olay, öğrenciler arasındaki güvenlik endişelerini gündeme getirerek, ilçede geniş bir yankı uyandırdı. Eğitim kurumlarında benzer durumların önlenmesi ve öğrenci güvenliğinin artırılması amacıyla ilgili makamların aldığı önlemler ise kamuoyunda merak konusu oldu.

'İKİ KEZ BIÇAKLANDI'

Olayı gören parktaki temizlik görevlisi Hayati Can, “İki tane genç çardakta duruyordu. O anda birbirlerine sert davranmaya başladılar. Gençlerden biri, diğerine bıçakla saldırdı. Sağlık ekiplerini ve polisleri çağırdık. Bıçaklanan kişi önce bağırdı, ardından da yere devrildi. İki kez bıçak darbesi aldı. Karşı taraf üç kişiydi ama tek kişi saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Öldürülen gencin kuzeni Hamit Can Çelik okulun da bir ihmali olduğunu söyleyerek "olaydan bir gün önce saldırganın Hüseyin’in yanına tekrar geleceğini arkadaşları ve öğretmenleri dahil herkesin bilmesine rağmen velilerine haber verilmemiş." dedi. Olay planlı olduğunu söyleyen Çelik "Azmettirme durumu var. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: KARAR