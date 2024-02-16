Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu

16-20 Şubat tarihleri arasında Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarıya imza attı. Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkacak olan Aral, baş manken seçildi. Tuğçe Aral, taşıyacağı önemli tasarımlarla büyük ses getirecek.
BAŞARI BASAMAKLARINI ADIM ADIM TIRMANIYOR
Tuğçe Aral, son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına girerken, gelecekte uluslararası moda sahnesinde daha sık görülen bir manken olması tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.