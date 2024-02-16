Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu

16-20 Şubat tarihleri arasında Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarıya imza attı. Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkacak olan Aral, baş manken seçildi. Tuğçe Aral, taşıyacağı önemli tasarımlarla büyük ses getirecek.

BAŞARI BASAMAKLARINI ADIM ADIM TIRMANIYOR

Tuğçe Aral, son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına girerken, gelecekte uluslararası moda sahnesinde daha sık görülen bir manken olması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi