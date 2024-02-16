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Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu

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16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve moda dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Londra Moda Haftası'ndan Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkacak.

Türk mankenden büyük başarı: Londra'da baş manken oldu mask
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16-20 Şubat tarihleri arasında Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarıya imza attı. Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkacak olan Aral, baş manken seçildi. Tuğçe Aral, taşıyacağı önemli tasarımlarla büyük ses getirecek. 

BAŞARI BASAMAKLARINI ADIM ADIM TIRMANIYOR

Tuğçe Aral, son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına girerken, gelecekte uluslararası moda sahnesinde daha sık görülen bir manken olması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Son

16 Şub 2024 - 21:42 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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