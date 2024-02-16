Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana gelen olayda Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isterken yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle bir işçi mekanizma arasında sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yürüyen merdivenlerde sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA