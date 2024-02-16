Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana gelen olayda Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isterken yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle bir işçi mekanizma arasında sıkıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri yürüyen merdivenlerde sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.