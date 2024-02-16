- Asayiş

Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Şişli'de Gayrettepe Metro istasyonu bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenin bir anda çalışması sonucu mekanizmanın arasında sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza! Yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti mask
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana gelen olayda Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isterken yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle bir işçi mekanizma arasında sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yürüyen merdivenlerde sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

# sağlık, Gelen

16 Şub 2024 - 21:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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