- Asayiş

'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı

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Samsun'ın Atakum ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, inşaata sakladıkları pompalı tüfeği bulamayınca 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca vatandaşların ihbarıyla polisin takibi sonucu yakalandı.

'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı mask
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Z.P. (52), iddiaya göre  sokakta yürüdüğü esnada Emre Akgül (22) ve Yağız Efe Orman’ın (19) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Akgül ve Orman, olayda kullandığı silahı inşaata sakladı. Sabah saatlerinde silahı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BAĞIRINCA YAKALANDI

Polisin silahı alıp gitmesinin ardından bir süre sonra inşaata gelen 2 şüpheli, pompalı tüfeği bulamayıp 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, takibe aldıkları otomobildeki 2 şüpheliyi yakalanıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, sevk, Gelen, sonra

16 Şub 2024 - 21:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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