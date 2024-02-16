'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı

Z.P. (52), iddiaya göre sokakta yürüdüğü esnada Emre Akgül (22) ve Yağız Efe Orman’ın (19) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Akgül ve Orman, olayda kullandığı silahı inşaata sakladı. Sabah saatlerinde silahı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
BAĞIRINCA YAKALANDI
Polisin silahı alıp gitmesinin ardından bir süre sonra inşaata gelen 2 şüpheli, pompalı tüfeği bulamayıp 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, takibe aldıkları otomobildeki 2 şüpheliyi yakalanıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.