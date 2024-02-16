'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca yakalandı

Z.P. (52), iddiaya göre sokakta yürüdüğü esnada Emre Akgül (22) ve Yağız Efe Orman’ın (19) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Akgül ve Orman, olayda kullandığı silahı inşaata sakladı. Sabah saatlerinde silahı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BAĞIRINCA YAKALANDI

Polisin silahı alıp gitmesinin ardından bir süre sonra inşaata gelen 2 şüpheli, pompalı tüfeği bulamayıp 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, takibe aldıkları otomobildeki 2 şüpheliyi yakalanıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA