Korkunç kaza! İki katlı eve tır çarptı

Kaza, dün sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi.
İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA
Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, tır kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.