Korkunç kaza! İki katlı eve tır çarptı

Kaza, dün sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi.

İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA

Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, tır kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.

Kaynak: NTV