- Asayiş

Selfie çekmek isterken canından oldu

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Bursa'dan Uludağ'a günübirlik tatile giden Arap turistlerin taşındığı minibüs, otomobilinden inerek selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a (49) çarptı. Ağır yaralanan Kaylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Selfie çekmek isterken canından oldu mask
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Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay (38) yönetimindeki minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yakalanan sürücü Emin Ay’ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, bu sabah sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# sevk, Jandarma, sağlık, Sürücü

16 Şub 2024 - 20:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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