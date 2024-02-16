İç çamaşırı giymeden katıldığı galada öyle bir frikik verdi ki...

Dune: İkinci Bölüm galasına katılan İngiliz oyuncu Florence Pugh iddialı seçimiyle dikkatleri üzerinde topladı. Sütyensiz tarzı nedeniyle sık sık eleştiriler alan Pugh, yine iddialı bir seçimde bulundu.Pugh bu kez istemeyerek frikik verdi.
BU SEFER İSTEMEDEN FRİKİK VERDİ
28 yaşındaki oyuncu, Valentino imzalı sırt dekolteli payetli elbisesinin göğüs dekoltesi kayınca göğsü açıldı. Ünlü oyuncu o anlarda kameralara yakalandı. Eliyle dekoltesini kapatmaya çalışan Florence Pugh frikik vermeyi engelleyemedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.