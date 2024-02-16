16 Şub 2024 - 19:56- Magazin G:

Şarkıcı Rober Hatemo'dan flaş açıklama: 'Antidepresan kullanıyorum'

ABONE OL Google News Sayfamız

Şarkıcı Rober Hatemo sahne öncesi basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Şarkıcı Rober Hatemo'dan flaş açıklama: 'Antidepresan kullanıyorum' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerle buluşurken, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

49 yaşındaki şarkıcı, "Biraz riskli bir gün, Sevgililer Günü. İçerisi dolu. 14 Şubat'ı kapitalist bir şey gibi görüyorlar ama ben seviyorum. Güzel bir gün, benim ilişkim yok ama güzel bir gün" dedi.

Babası Şahin Hatemo'yu iki yıl önce kaybeden Hatemo, "Babam vefat ettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, sahnede şarkı söyleyemiyordum, bağırsak sorunlarım vardı. İki üç tane profesörle görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum. İki hafta oldu, iyi geldi galiba. Hiç problem yaşamıyorum. Kendi kendime 'Süper böyle' dedim ama ilk başta çok zorladı. Bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Türkiye'nin yüzde 80'i kullanıyormuş bu ilaçları, şaşırdım.

Hastalık sürecinde eve kapandığını dile getiren ünlü şarkıcı, "İki sene battaniye altında yattım. Kimse 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNNTURK

# şarkıcı, açıklama, yüzde, var, türkiye, günü

16 Şub 2024 - 19:56 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp... mask
Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp...
Beyazıt Öztürk açıkladı: Yeni program... mask
Beyazıt Öztürk açıkladı: Yeni program...
Ali Atay'dan şaşırtan itiraf: Ben Leyla'mı buldum mask
Ali Atay'dan şaşırtan itiraf: Ben Leyla'mı buldum
Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı mask
Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi mask
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Dünyada ahlaksızlık yarışması olarak bilinen 'Aşk Adası' Türkiye'de başlıyor: Sunucusu Saba Tümer olacak mask
Dünyada ahlaksızlık yarışması olarak bilinen 'Aşk Adası' Türkiye'de başlıyor: Sunucusu Saba Tümer olacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber