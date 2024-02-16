Şarkıcı Rober Hatemo'dan flaş açıklama: 'Antidepresan kullanıyorum'

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerle buluşurken, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

49 yaşındaki şarkıcı, "Biraz riskli bir gün, Sevgililer Günü. İçerisi dolu. 14 Şubat'ı kapitalist bir şey gibi görüyorlar ama ben seviyorum. Güzel bir gün, benim ilişkim yok ama güzel bir gün" dedi.

Babası Şahin Hatemo'yu iki yıl önce kaybeden Hatemo, "Babam vefat ettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, sahnede şarkı söyleyemiyordum, bağırsak sorunlarım vardı. İki üç tane profesörle görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum. İki hafta oldu, iyi geldi galiba. Hiç problem yaşamıyorum. Kendi kendime 'Süper böyle' dedim ama ilk başta çok zorladı. Bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Türkiye'nin yüzde 80'i kullanıyormuş bu ilaçları, şaşırdım.

Hastalık sürecinde eve kapandığını dile getiren ünlü şarkıcı, "İki sene battaniye altında yattım. Kimse 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Uzun bir süre bekledim bunu atlatmak için. Herkesin başına gelebilir. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNNTURK