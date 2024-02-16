- Ekonomi

Flaş gelişme! Vatandaşa bedava akaryakıt verilecek

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Akaryakıt istasyonları, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarına karşı tepki göstermeye başlayarak aksiyon almaya karar verdi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, kartlı ödemelerin vatandaşa daha uygun şekilde yansıtılması talebinde bulunuyor ve nakit ödemelerde 2 litre benzinin bedava verilebileceğini duyurdu.

Flaş gelişme! Vatandaşa bedava akaryakıt verilecek mask
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NTV'deki habere göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) bu konuda yazılı bir talepte bulundu.

2 LİTRE BENZİN BEDAVA VERİLECEK

Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyledi. Kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

# yüzde, var, benzin

16 Şub 2024 - 19:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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