Dehşet olay! Abisi uyurken boğazını ve cinsel organını kesti

22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Emre T. (30), abisi Murat Can T'yı (32) uykuda bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nın abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği de ortaya çıktı.

'SÖYLEDİKLERİM YAPTIKLARININ ONDA BİRİ'





Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Abiyi canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Emre T., "Savunma yapmayacağım. Savcılıkta savunma yaptım. Savcılıkta söylediklerim, abimin bana yaptıkları onda biri kadardır" dedi.

Mahkeme başkanının, "Anlatmazsan durum senin lehine olur" demesi üzerine sanık, "Bu saatten sonra benim için fark etmez. İndirim almak için mücadele vermeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum. Ben küçükken yatakta pantolonumu indirdi. Beni arkamdan taciz edeceği sırada annem ağlama seslerine yanımıza geldi. Bize kızdı ve tekrar aynı yatağa yatırdı. Bu durumu şu ana kadar anlatamadım, hep sustum.

'DÖVÜP TEHDİT DE ETTİ'

Psikolojik tedavi görmüyorum. Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir tanedir ancak abimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım cinsel olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde abim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, avukatın talebi üzerine sanığın İstanbul İhtisas Dairesine sevkinin sağlanarak, ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Merkezi