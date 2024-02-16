- Asayiş

Elinde pompalı tüfekle trafikte terör estirdi

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Tekirdağ'da elinde pompalı tüfekle araçları durdurup sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı.

Elinde pompalı tüfekle trafikte terör estirdi mask
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Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananları görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Polis, sevk

16 Şub 2024 - 19:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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