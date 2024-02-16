İşsizlik hat safhada ama bu meslekte çırak bulunamıyor

Resmi verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,9. Hizmet ve üretim alanında yüksek oranda ara eleman sıkıntısı yaşanıyor, zanaat gerektiren meslek dallarında genç usta yetişmiyor. İstanbul Erkek Berberleri esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, lise mezunu olarak gelen elemanların mesleğin tüm gereklilikleri konusunda eksik kaldığını ve çıraklık da kendilerinin eksiklikler yaşadıklarını aktardı.

' EĞİTİM SİSİTEMİNDE YENİ DÜZENLEME OLMALI'

Artık bu işi erkek yapar düşüncesinin eskide kaldığı cinsiyet ayırt etmeksizin herkesin yapabileceğini söylendi. Avrupa'da bu durumun bu şekilde uygulandığı için çıraklık konusunda bu kadar sıkıntıda yaşanmadığı söylendi. Berberler gençlerin yetişmesi için eğitim sisteminde yeni bir düzenleme ve daha önce çıraklara teşvikin devamını talep ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi