16 Şub 2024 - 19:03- Spor G:

TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı kararla VAR konuşmalarını kamuoyuyla paylaşacak.

TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak mask
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TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak." denildi.

Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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16 Şub 2024 - 19:03 - Spor

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