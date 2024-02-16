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Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Survivor yorumu: Kız erkek çıplak vaziyette...

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Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapmasına çok sinirlenen Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya açtı ağzını yumdu gözünü.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş Survivor yorumu: Kız erkek çıplak vaziyette... mask
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Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8'de program yapacak olmasına çok sinirlenen Cübbeli, Acun Ilıcalı'ya Survivor programını da içeren bir uyarı yaptı.

'AHİRETTE KARŞISINA ÇIKACAK'

Cübbeli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun? Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, program

16 Şub 2024 - 18:40 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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