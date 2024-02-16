Rehberlerden yetkililere çağrı: ‘Rehberliği liyakatsız kişilere bırakmayın’

TURİST rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Meslek yasası hakkında Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya, “Yıllardır birikmiş bazı konular vardı. Örneğin esnaf, ‘Rehber bize misafir getirmiyor’ gibi şikayette bulunuyordu. Fakat rehber, acentenin tur programını uyarlayan kişidir. Yeni gelen yasa ile müze ören yeri ve tescilli kültür varlıklarının olduğu yerlerde rehber olacak. Otobüslerde rehber olmayacak. Onun yerine aracın içerisine ehliyetsiz, mesleğe aidiyeti belli olmayan tur sorumlusu adlı kişi olacak. Antalya özelinde ayrı bir sıkıntı var. Türkiye’nin hassas dış politikasını bilmeyen şahıslar Türkiye’yi kendi istedikleri gibi anlatabilirler. Rehberler bizim kültür ve dış politikamızın sahadaki bir unsurudur. Ve bu insanlar bu ülkenin vatandaşı. Rehberler her türlü denetimlerden geçen ve liyakatlı kişilerden oluşuyor. Biz çekincelerimizi dile getirdikten sonra yasada bir nebze de olsa düzenlemeye gidildi fakat bizim ‘Rehberlik mesleğini bitirir’ dediğimiz yer 11. Madde. 11. Maddeye göre ‘Rehber, sadece müze ören yeri ve tescilli kültür varlıklarının olduğu yerlerde kullanılır’ ifadesi var. Yıllardır kurulmuş bir yapı ve meslek geleneği var. Böyle bir mesleki değişim yasayla olmaz. Sosyal program değişimiyle olur. Bir anda mesleği önemsizleştirme ve itibarsızlaştırma söz konusu. Fakat konuştuğumuz yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. Antalya’da da odamıza kayıtlı bin 860 rehberimiz var. Konuyu tekrar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktarmak istiyoruz” diye konuştu.





İLBER ORTAYLI’DAN DA TEPKİ



Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Turist rehberliği meslek kanunu, Meclis Başkanlığı’na sunulmuş. Bu teklifte ileri sürülen yeni yasaklar ve müeyyideler veya kurumlaşmalar hiçbir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayan, realist olmayan önerilerdir. Gerçekçi olmayan ve gerçekleşemeyecek ve bu yüzden tatbik edilemeyecek öneriler ise hiç şüphesiz ki yeni yolsuzluklara ve kaçamaklara neden olacak. Bu kanunda benim bulduğum en büyük yanlışlardan biri sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının hiçbir eğitime tabi tutulmadan rehber olmalarıdır” diyerek tepki gösterdi.

(RAMAZAN ÖZDEMİR- ÖZEL HABER)

Kaynak: Haber Merkezi