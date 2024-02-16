16 Şub 2024 - 18:28- Dünya G:

12 madenci hayatını kaybetti; 16 kişiyi kaçırdılar

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar, 12 madenciyi öldürerek 16 kişiyi de kaçırdı. Örgüt üyelerinin düzenlediği saldırılarda binlerce sivllin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

12 madenci hayatını kaybetti; 16 kişiyi kaçırdılar mask
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde maden sahasına saldıran isyancılar, 12 madenciyi öldürdü ve 16 kişiyi de kaçırdı.Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletine bağlı Djugu yakınlarındaki altın madenine saldırı düzenledi. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# altın

16 Şub 2024 - 18:28 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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