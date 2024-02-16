12 madenci hayatını kaybetti; 16 kişiyi kaçırdılar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde maden sahasına saldıran isyancılar, 12 madenciyi öldürdü ve 16 kişiyi de kaçırdı.Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletine bağlı Djugu yakınlarındaki altın madenine saldırı düzenledi. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi