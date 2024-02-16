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Korkunç olay! Komşusunu öldürüp, kaza süsü verdi

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 ay önce motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Şahin Demirten'in (65) komşuları tarafından sopayla darbedildiği belirlendi.

Korkunç olay! Komşusunu öldürüp, kaza süsü verdi mask
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Olayla ilgili aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı ve cinayeti itiraf eden Cihan G.'nin (22) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaza ihbarında bulunduğu, görgü tanığı olarak ifade verdiği ve şüphelilerin cinayeti kaza gibi göstermek için yola fren izi yaptıkları ortaya çıktı. Dün gözaltına alınan Cihan G. tutuklanırken, babası, annesi ve kız kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOPA PARÇALARI BULUNDU

Yakınları, Şahin Demirten'in evine yaklaşık 100 metre mesafede kaza yaptığı belirtilen yere gidip, inceleme yaptı. Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten ve kızı Ceylan Kaçar olay yeri yakınlarında üzerinde kan izleri olan sopa parçaları buldu. Ailesi, savcılığa Şahin Demirten'in komşuları tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyip, sopa parçalarını iletti. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. JASAT ekipleri, kazanın meydana geldiği belirtilen bölgede araştırma yaptı. Ekipler, Demirten'in motosikletini de incelemeye aldı. Komşularını da teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Demirten'in sopayla darbedilerek öldürüldüğünü ardından kaza gibi gösterildiğini tespit etti.

İTİRAF ETTİ

JASAT ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Demirten'in komşuları baba Hasan G. (63), eşi Makbule G. (59), oğlu Cihan G. ve kızı Serap G. (38) gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Cihan G. ifadesinde, Demirten'i öldürdüğünü itiraf etti. Ablası Serap G. ile annesi Makbule G. ve babası Hasan G. ise ifadelerinde olayı sonradan öğrendiklerini iddia etti. Cihan G. ve ailesi bugün adliyeye sevke dildi. Cihan G. mahkemece tutuklanırken, annesi, kız kardeşi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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16 Şub 2024 - 18:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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