- Asayiş

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik levhası ve kamyona çarptı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya (69) çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bulunan trafik levhası ile kamyona da vurdu; 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik levhası ve kamyona çarptı mask
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Orhangazi’den Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özcan (56) otomobiliyle, ana yolda karşıya geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya çarptı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhalarına ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı  kamyona arkadan çarparak durdu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada yaya Koyuncu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Mehmet Özcan ile eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılae hastanede tedavi altına alındı. Hüner Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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16 Şub 2024 - 18:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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