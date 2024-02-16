Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil trafik levhası ve kamyona çarptı

Orhangazi’den Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özcan (56) otomobiliyle, ana yolda karşıya geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya çarptı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhalarına ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı kamyona arkadan çarparak durdu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada yaya Koyuncu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Mehmet Özcan ile eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılae hastanede tedavi altına alındı. Hüner Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA