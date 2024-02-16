16 Şub 2024 - 17:28- Gündem G:

Feci kaza! Motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'da bir motosiklet sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Feci kaza! Motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarptı mask
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarptı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Onur Mahallesi 4. Cadde'de Mehmet İbişağa (45) idaresindeki 01 NB 485 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 31 AEN 373 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbişağa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

# Adana, kaza, Motosiklet, TIR, sağlık, Polis

16 Şub 2024 - 17:28 AA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek" mask
Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek"
Üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı mask
Üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı
Mehmet Yönet'i kaybettik mask
Mehmet Yönet'i kaybettik
O kişiler ve araçların şehirden ayrılmasını valilik yasaklandı mask
O kişiler ve araçların şehirden ayrılmasını valilik yasaklandı
Antalya'da sel felaketinin bilançosu: 300 milyon TL mask
Antalya'da sel felaketinin bilançosu: 300 milyon TL
Erzincan İliç’te altın madeni faciasında yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında mask
Erzincan İliç’te altın madeni faciasında yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber