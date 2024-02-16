Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı! İşte Alanyaspor'un maçları

Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı. Buna göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da yapılacak.
23 ŞUBAT CUMA
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 ŞUBAT PAZAR
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
1 MART CUMA
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 MART CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 MART PAZAR
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 MART PAZARTESİ
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ( Alanya Oba)
8 MART CUMA
20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
9 MART CUMARTESİ
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
10 MART PAZAR
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 MART PAZARTESİ
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
15 MART CUMA
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16 MART CUMARTESİ
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
17 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.