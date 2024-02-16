16 Şub 2024 - 17:16- Spor G:

Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı! İşte Alanyaspor'un maçları

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Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı ve derbi tarihleri belli oldu. İşte Alanyaspor'un oynayacağı takımlar ve tarihleri...

Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı! İşte Alanyaspor'un maçları mask
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Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı. Buna göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da yapılacak.

23 ŞUBAT CUMA

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 ŞUBAT PAZAR

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

1 MART CUMA

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 MART CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 MART PAZAR

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 MART PAZARTESİ

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ( Alanya Oba)

8 MART CUMA

20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9 MART CUMARTESİ

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

10 MART PAZAR

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 MART PAZARTESİ

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

15 MART CUMA

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 MART CUMARTESİ

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 MART PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

Kaynak: KARAR

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16 Şub 2024 - 17:16 - Spor

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