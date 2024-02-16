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Özkan Kırtasiye'den sosyal sorumluluk projesi 'Öğrenciler, dilimizin zenginliklerini öğreniyor'

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Özkan Kırtasiye, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi çerçevesinde bir sosyal sorumluluk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu'ndan seçilen öğrenciler, kitap okuma, şiir, bulmaca ve tekerleme yarışmalarında gösterdikleri başarılar nedeniyle bu etkinlikte onurlandırıldılar. Etkinlik, öğrencilere madalya ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle öne çıktı

Özkan Kırtasiye'den sosyal sorumluluk projesi 'Öğrenciler, dilimizin zenginliklerini öğreniyor' mask
Özkan Kırtasiye'den sosyal sorumluluk projesi 'Öğrenciler, dilimizin zenginliklerini öğreniyor'
Özkan Kırtasiye'den sosyal sorumluluk projesi 'Öğrenciler, dilimizin zenginliklerini öğreniyor'
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Özkan Kırtasiye'nin sahibi Mehmet Özkan, bir emekli öğretmen olarak, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını teşvik etmenin önemini vurguladı. Özkan, "Kitap okuma kültürünün çocuklar arasında yaygınlaştırılması, gelecek nesillerin bilgiye olan ilgisini ve erişimini artırır" dedi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tekerlemeler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Özkan, bu tür etkinliklerin çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirdiğine ve toplum içindeki iletişim becerilerini artırdığına dikkat çekti. Öğrenciler, Özkan Kırtasiye'den ayrılırken, hem kazandıkları hediyelerle hem de özgüven ve motivasyonla dolu bir şekilde evlerinin yolunu tuttular. Mehmet Özkan'ın bu özverili girişimi, toplumda eğitim ve kültürün önemine dair farkındalığı artırmak amacıyla büyük takdir topladı. Etkinlik, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

# sosyal sorumluluk, Özkan Kırtasiye, Okuma, kitap, Alanya, Emekli, eğitim

16 Şub 2024 - 17:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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