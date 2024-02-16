Özkan Kırtasiye'den sosyal sorumluluk projesi 'Öğrenciler, dilimizin zenginliklerini öğreniyor'

Özkan Kırtasiye'nin sahibi Mehmet Özkan, bir emekli öğretmen olarak, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını teşvik etmenin önemini vurguladı. Özkan, "Kitap okuma kültürünün çocuklar arasında yaygınlaştırılması, gelecek nesillerin bilgiye olan ilgisini ve erişimini artırır" dedi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tekerlemeler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Özkan, bu tür etkinliklerin çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirdiğine ve toplum içindeki iletişim becerilerini artırdığına dikkat çekti. Öğrenciler, Özkan Kırtasiye'den ayrılırken, hem kazandıkları hediyelerle hem de özgüven ve motivasyonla dolu bir şekilde evlerinin yolunu tuttular. Mehmet Özkan'ın bu özverili girişimi, toplumda eğitim ve kültürün önemine dair farkındalığı artırmak amacıyla büyük takdir topladı. Etkinlik, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.