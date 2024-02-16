- Dünya

Babasının spermi ile karısını hamile bıraktı: Akıl almaz olay

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere'de yaşanan bir olay bu kadarı pes dedirtti. Bir adam çocuk sahibi olabilmek için akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şeye imza atan çiftin çocukları başarılı bir şekilde dünyaya geldi.

Babasının spermi ile karısını hamile bıraktı: Akıl almaz olay mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İngilere'de P.Q. ve J.K isimli bir çift normal şartlarda bebek sahibi olamıyordu. Çareyi tüp bebek tedavisinde arayan çift, tedaviyi karşılayacak güçte değildi. Çaresiz kalan çift en sonunda akıllara durgunluk verecek bir fikir buldu. Eşinin hamile kalmasını isteyen P.Q., karısı J.K.'nın hamile kalması için kendi spermleriyle babası R.S.'nin spermini karıştırdı ve karısının rahmine enjekte etti. 12 aylık bir aranın ardından çiftin bebekleri dünyaya geldi.

Böylece çift tarihte eşi benzeri olmayacak şekilde alışılmadık bir sonuca imza atmayı başardı. Yapılan eylemin gizli tutulmasına özen göstermelerine rağmen çiftin sırrı açığa çıktı. Gerçeğin öğrenilmesinin ardından ise çifte kamu davası açıldı. Ancak Yüksek Mahkeme'de bulunan bir hakim dava sonucunun hiç kimseye çıkar sağlamayacağını ifade ederek talepleri reddetti.

Hakim konuşmasında şunları dile getirdi: "JK, PQ ve babası RS'nin JK'nın hamile kalması için yaptıkları planın sonuçlarını doğru bir şekilde düşündüklerini sanmıyorum aksi takdirde buna girişmeleri pek olası değil. Ancak çocuk eşsiz bir çocuk ve annesinin hamile kalması için yapılan olağandışı düzenlemeler olmasaydı var olamayacaktı. Çocuğun bunları öğrenmesi halinde duygusal zarara uğrama potansiyeli çok yüksek. Gebe kalınan koşulların artık geri alınamayacağı kabul edilmelidir. Test yapılmadığı için biyolojik babanın kim olduğu belirsizliğini koruyor ancak en hafif tabirle, büyükbabası olduğunu düşündüğü kişinin biyolojik babası ve babası olduğunu düşündüğü kişinin de biyolojik üvey kardeşi olma ihtimali güçlü."

Olayla ilgili gelişmeler devam ediyor.

# ilgili, devam, Yüksek, var, çocuk, hakim

16 Şub 2024 - 16:41 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cinsel organı halkaya sıkıştı; itfaiye kurtardı mask
Cinsel organı halkaya sıkıştı; itfaiye kurtardı
İlginç iddia: Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti? mask
İlginç iddia: Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti?
Şehri terk etmeye hazırlanıyorlar mask
Şehri terk etmeye hazırlanıyorlar
Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı mask
Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı
Rusya, Harkiv kentini vurdu mask
Rusya, Harkiv kentini vurdu
Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu mask
Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber