Babasının spermi ile karısını hamile bıraktı: Akıl almaz olay

İngilere'de P.Q. ve J.K isimli bir çift normal şartlarda bebek sahibi olamıyordu. Çareyi tüp bebek tedavisinde arayan çift, tedaviyi karşılayacak güçte değildi. Çaresiz kalan çift en sonunda akıllara durgunluk verecek bir fikir buldu. Eşinin hamile kalmasını isteyen P.Q., karısı J.K.'nın hamile kalması için kendi spermleriyle babası R.S.'nin spermini karıştırdı ve karısının rahmine enjekte etti. 12 aylık bir aranın ardından çiftin bebekleri dünyaya geldi.

Böylece çift tarihte eşi benzeri olmayacak şekilde alışılmadık bir sonuca imza atmayı başardı. Yapılan eylemin gizli tutulmasına özen göstermelerine rağmen çiftin sırrı açığa çıktı. Gerçeğin öğrenilmesinin ardından ise çifte kamu davası açıldı. Ancak Yüksek Mahkeme'de bulunan bir hakim dava sonucunun hiç kimseye çıkar sağlamayacağını ifade ederek talepleri reddetti.

Hakim konuşmasında şunları dile getirdi: "JK, PQ ve babası RS'nin JK'nın hamile kalması için yaptıkları planın sonuçlarını doğru bir şekilde düşündüklerini sanmıyorum aksi takdirde buna girişmeleri pek olası değil. Ancak çocuk eşsiz bir çocuk ve annesinin hamile kalması için yapılan olağandışı düzenlemeler olmasaydı var olamayacaktı. Çocuğun bunları öğrenmesi halinde duygusal zarara uğrama potansiyeli çok yüksek. Gebe kalınan koşulların artık geri alınamayacağı kabul edilmelidir. Test yapılmadığı için biyolojik babanın kim olduğu belirsizliğini koruyor ancak en hafif tabirle, büyükbabası olduğunu düşündüğü kişinin biyolojik babası ve babası olduğunu düşündüğü kişinin de biyolojik üvey kardeşi olma ihtimali güçlü."

Olayla ilgili gelişmeler devam ediyor.