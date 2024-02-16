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Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü! Videoda ilginç bir mesaj gizli...

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Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü! Videoda ilginç bir mesaj gizli... mask
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Yerel seçim için geri sayım ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden çıkarak  Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde dükkanın duvarındaki yazı dikkat çekti.

Kurultay sonrasında bazı açılış ve törenlere katılan Kılıçdaroğlu, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaretçilerini kabul ederken ilk kez sokağa çıktı ve esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu esnaflara simit götürürken, esnaflar da çay simit ve peynir ve domates ikram etti.

"SİYASETE DEVAM" MESAJI

Esnaflarla sohbeti sırasında siyaseti bırakmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. Girdik tamam, çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Vatandaşın derdi nedir diye ilgileneceksin.. Ortam değişiyor, insanlar değişiyor, dertler değişiyor. Bu değişimi siyasetçinin de izlemesi lazım. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanlığını bıraktı ama siyaseti bırakmadı" ifadelerine yer verdi.

ARKASINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun esnafla buluşmasında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraflardan birinde Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasındaki duvarda "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı yer alıyordu.

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16 Şub 2024 - 16:31 - Siyaset

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